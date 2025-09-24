افتتاح معرض كبير لأعمال مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني بعد 3 أسابيع من وفاته

تم افتتاح معرض كبير لأعمال مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني، اليوم الأربعاء في ميلانو، بعد ثلاثة أسابيع من وفاته عن عمر ناهز/91 عاما/.

ويطلق على المعرض في أكاديمية بيناكوتيكا دي بريرا للفنون اسم "ميلانو مع الحب" ويشمل حوالي 120 قطعة ملابس تغطي حوالي خمسة عقود من مسيرة أرماني المهنية.

وكان أرماني، رئيس إمبراطورية الأزياء التي تحمل اسمه، مشاركا عن كثب في التخطيط للمعرض حتى وقت قصير قبل وفاته في الرابع من سبتمبر/أيلول. ويستمر المعرض حتى 11 يناير ويضم الملابس التي تم ترتيبها بين لوحات فنية عالمية شهيرة لفنانين من بينهم كارافاجيو ورافائيل.

ووفقا لتعليمات المصمم، يجب أن يبقى الفن محور الاهتمام. ونقل عن أرماني قوله "يأتي الناس إلى هنا من أجل الفن".

ويقع منزل أرماني السابق على بعد خطوات فقط من المتحف.



