أحمد الشرع: نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لاتفاقات أخرى تساعد على تعميم السلام

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إنه على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الـ8 من ديسمبر 2024، مشددا على أنه ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق.

وأضاف الشرع: "على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الـ 8 من ديسمبر 2024 ونحن قلنا لن نكون مصدر خطر لأحد"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكد أن "سوريا تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق".

وشدد على أن "نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لاتفاقات أخرى تساعد على تعميم السلام في المنطقة".

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، قال الشرع إن "استقرار سوريا مرتبط بوحدتها، وأي محاولة تقسيم سيولد صراعات خطيرة".

وأوضح أن "أي حديث عن تقسيم سوريا يؤذي سوريا أولا ودول الجوار لا سيما تركيا والعراق".

وأكد على الحاجة إلى تطبيق العدالة الانتقالية "من دون إخافة الناس أو إشعار أي فئة بأنها مستهدفة".