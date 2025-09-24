قطر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى لدول الجنوب العالمي ذات التوجهات المتشابهة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شاركت دولة قطر اليوم الأربعاء، في الاجتماع رفيع المستوى لدول الجنوب العالمي ذات التوجهات المتشابهة، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وكانت الدوحة استضافت أعمال الاجتماع الدولي الثاني (اجتماع الخبراء الإقليمي) لقياس التعاون بين بلدان الجنوب، في يونيو 2024، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا، والبنك الاسلامي للتنمية، واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية.

وشاركت في الاجتماع الذي انعقد حضوريا وافتراضيا، أكثر من 50 دولة من بلدان الجنوب.

‏‎وكان الاجتماع يهدف إلى تعزيز تعاون دول الجنوب العالمي من خلال قياس البيانات الوطنية لهذه الدول، ووضع السياسات المناسبة لتحقيق ذلك في إطار المؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030).

وجاء هذا الحدث في إطار جهود مشروع حساب التنمية للأمم المتحدة بشأن القياس الكمي للتعاون في ما بين بلدان الجنوب لجمع الأموال من أجل أهداف التنمية المستدامة.

ويشجّع الاجتماع على تعزيز الحوار بين دول الجنوب بهدف تمكينها من جمع البيانات والإبلاغ عنها بشكل مستقل عبر أنظمتها، وفقا لما أفاد به الموقع الإلكتروني للجنة الاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا).