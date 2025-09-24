قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات اليوم الأربعاء في منطقة لاداخ الهندية النائية - في شرقي إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، بعد أن اشتبك المئات من الأشخاص الذين يطالبون الحكومة الهندية بالحكم الذاتي مع قوات إنفاذ القانون، وفقا لمسؤولين وسكان.

وقال مسؤولون في الشرطة إن بعض المحتجين ألقوا الحجارة على أفراد الشرطة عندما حاولت منعهم من تنظيم مسيرة في بلدة "ليه" شاهقة الارتفاع. وقالوا إن آخرين أضرموا النار في مركبة شبه عسكرية والمكتب المحلي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.

وأفاد مسؤولون في الشرطة وسكان إن الشرطة أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع وضربت المتظاهرين بالهراوات، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم. وقالوا إن أربعة من بين بعض المصابين بجروح خطيرة لقوا حتفهم في وقت لاحق. وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 12 شرطيا أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

وانفصلت لاداخ، الواقعة بين الهند وباكستان والصين، عن كشمير التي تسيطر عليها الهند بعد أن ألغت نيودلهي وضع الولاية والحكم شبه الذاتي للمنطقة المتنازع عليها في عام 2019.

وفي حين تم إسكات كشمير المضطربة إلى حد كبير من خلال حملة قمع على أي شكل من أشكال المعارضة وسلسلة من القوانين الجديدة، فقد تصاعدت المطالب بالحقوق السياسية في لاداخ في السنوات الأخيرة.

وتعتبر الاحتجاجات جزءا من حركة أكبر في المنطقة التي تخضع للحكم الاتحادي والتي تسعى للحصول على وضع الولاية والأحكام الدستورية من الحكومة الهندية للحصول على حكم ذاتي على القرارات المتعلقة بالأرض والزراعة.

وكانت أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء هي الأسوأ منذ عقود في منطقة لاداخ وتشير إلى تزايد الإحباط من السلطات الهندية بين السكان بشأن قضية الحكم الذاتي.

كان سكان لاداخ قد رحبوا في البداية بتغييرات نيودلهي في عام 2019، لكن فرحتهم سرعان ما تحولت إلى مخاوف من الاستيلاء على الأراضي، وفقدان التجارة، وتضرر النظام البيئي الهش للصحاري المرتفعة في المنطقة.