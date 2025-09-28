طاقم تحكيم غاني لمواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا بيساو، والتي ستقام ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو أكتوبر المقبل في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يكفي منتخب "الفراعنة" تحقيق الفوز على جيبوتي في المباراة التي تجمعهما فى المغرب، من أجل بلوغ المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر غينيا بيساو في 12 أكتوبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة في العاشرة مساء.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم غاني بقيادة دانيال لاربا حكما للساحة، و يعاونه رولاند ني وأبارنجا أكورجي مساعدين، وقدري عبد اللطيف حكما رابعا.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد أعلن عن طاقم تحكيم مباراة مصر وجيبوتي المقرر لها في 8 أكتوبر، حيث يتولى الحكم الجابوني باتريس مبيامي المباراة تحكيميا بينما يعاونه موطنيه إيتوني أندو أوهريل وأبيجن ندونج، بينما يأتي دوس سانتوس باريس حكمًا رابعًا، لـ مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو صاحب الوصافة، قبل جولتين على نهاية التصفيات المونديالية.