أعلنت إدارة مهرجان "ليالي السعديات" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التعاقد مع النجم الإسباني ريكي مارتن؛ لإحياء حفل غنائي يُقام في 31 يناير من العام المقبل، على خشبة المسرح الخارجي في جزيرة السعديات.

ووصفت إدارة الفعالية، هذا الحدث الفني بأنه "حيث تلتقي الموسيقى مع النجوم"، مشيرةً إلى أن "السوبر ستار" الحائز على جائزة الجرامي العالمية، ريكي مارتن، سيحيي حفلاً ضمن فعاليات ليالي السعديات، في ليلة أسطورية من الموسيقى والسحر.

ويعد هذا الحفل هو الأول لريكي مارتن في العاصمة أبوظبي، رغم أنه سبق له إحياء حفل غنائي في دبي في ديسمبر من العام الماضي، على مسرح "كوكاكولا أرينا".

وكشفت عن أسعار تذاكر الحفل، حيث تبدأ من 216 دولارا أمريكيا وتصل إلى 2900 دولار أمريكي لأعلى فئة.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات "ليالي السعديات" خلال العام المقبل مشاركة عدد كبير من النجوم العالميين، من أبرزهم عازف البيانو الإيطالي لودوفيكو إينودي في 10 يناير، والمغني الاسكتلندي لويس كابالدي في حفل يقام يوم 17 يناير المقبل.