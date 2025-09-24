بوليتيكو: ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي، اليوم الأربعاء، نقلا عن ستة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال الموقع إن شخصين وصفا ترامب بأنه كان حازما في هذا الموضوع خلال لقائه بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل "بوليتيكو" عن شخصين آخرين مطلعين قولهما إن الفريق الأمريكي قدم وثيقة تحدد خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتتضمن التعهد بعدم السماح بضم الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكان ترامب قد عقد اجتماعاً مغلقاً مع زعماء عرب ومسلمين، أمس الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع رؤساء دول وحكومات وممثلون عن الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.