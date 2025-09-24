شعبة الذهب: ارتفاع الأسعار عالميا وراء الزيادة القياسية محليا

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ ارتفاع الأسعار محليًّا إلى مستوى قياسي راجع إلى أن السوق المحلية ترتبط بشكل محلي بالسوق العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أنّ سعر الذهب عالميًّا يزداد بمعدل ما بين 60 و70 دولارًا، ووصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.

وأشار إلى أنّ السعر العالمي لم ينخفض لكن ما يحدث هي أمور تصحيحية، أي يحدث تراجع في حجم الزيادة التي وقعت.

ولفت إلى أنّ الطلب على شراء الذهب ليس بالقوة التي تؤثر على السعر بما يؤدي إلى ارتفاعات في السوق المحلية عن الأسعار في السوق الخارجية.

ونوه بأنّ الشعبة لا تنصح أحدًا من المواطنين بالبيع إلا في حالة الحاجة لأموال بشكل فعلي، بينما الاحتفاظ بالذهب يظل أفضل كثيرًا من الاحتفاظ بالأموال نقدًا.

وأكد أن المؤشرات تفيد بأنه ستكون هناك ارتفاعات بنهاية العام حتى يتم تسجيل أرقام قياسية أخرى لكن لا يمكن تحديد هذه القيمة.