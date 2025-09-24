شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي وبرونو لاجي

كشف أحمد شوبير، نجم الأهلي الأسبق، عن تطورات ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للإسباني المقال خوسيه ريبييرو.

ويتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية للأهلي بشكل مؤقت بعد إقالة ريبييرو، وقاد الفريق في 3 مباريات تعادل أمام إنبي وفاز على سيراميكا وحرس الحدود.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: «الأهلي فتح خط المفاوضات مع البرتغالي برونو لاجي، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا، والذي تمت إقالته قبل فترة قصيرة».

وأضاف: «المدرب البرتغالي كان رافض المفاوضات في بداية الأمر، ثم عاد واستفسر عن المقابل المادي، وأبلغ مسؤول الأهلي أنه لو المقابل المادي مناسب بالنسبة له قد يوافق على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «الأهلي قدم عرضه الأول، وبرونو لاجي قال بعيد عني، ثم عاد شخص وسيط في التفاوض قال للأهلي يقدم عرض أفضل ماديًا وهكذا».

وأتم: «الموضوع أصبح حوار مفتوح ومفاوضات رايحة جاية بين الطرفين».

حقق الأهلي فوزًا جديدًا وصعبًا على حرس الحدود بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعد لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 12 وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.