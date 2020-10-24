الصين تعيد النظر في استراتيجية تدويل اليوان

أعلن مسؤول بارز في البنك المركزي الصيني، اليوم السبت، أن بلاده بصدد إعادة النظر في استراتيجيتها لتدويل اليوان بعد الانتهاء من مراجعة شاملة مؤخرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشو جون، المدير العام للقسم الدولي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في قمة باند في شنغهاي اليوم السبت: "إن تدويل اليوان الصيني يتمسك بمبادئ السوق، كما كان يعلم الجميع في الماضي".

وأضاف: "إن دور السلطات ربما يركز بشكل رئيسي على إزالة سياسة العقبات عن الاستخدام الحر للعملة. وفي هذه اللحظة هناك نوع ما من التعقيدات في الأوضاع الداخلية والخارجية".

وبينما أحرزت الصين بعض التقدم على مر السنين من خلال تعزيز تداول اليوان في الخارج والفوز بوضع العملة الاحتياطية الرسمية من صندوق النقد الدولي وإطلاق عقود السلع الأساسية المسعرة باليوان، لا تزال العملة الصينية لاعب صغير على الساحة العالمية بحصة سوقية تبلغ 2%.

ويشارك فى قمة باند العديد من كبار واشعى السياسات والمديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية وكبار الأكاديميين من جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم الفكري لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.