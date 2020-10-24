أفغانستان تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من 227 عينة تم سحبها للكشف عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية- أن ما لا يقل عن 119 ألفا و550 شخصا أجروا اختبار الفيروس في المعامل الحكومية ولا يزال 5 آلاف و234 حالة فقط إيجابية في أفغانستان، موضحة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 حالة تماثلت الشفاء وتسجيل 4 حالات وفاة.

ووصل إجمالي الحالات في أفغانستان إلى 40 ألفا و768 حالة فيما وصل إجمالي حالات الوفاة لـ1511 حالة وفاة.. أما إجمالي حالات التعافي فسجلت 34 ألفا و23 حالة.