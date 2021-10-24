صحيفة إماراتية: العلاقات بين روسيا والناتو تعود إلى نقطة الصفر

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية ، أن العلاقات بين روسيا و حلف "الناتو" عادت إلى نقطة الصفر، أي إلى ما قبل انهيار الاتحاد السوفييتي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الأحد، بعنوان "روسيا - الناتو.. حرب باردة" - أن العلاقات بين روسيا وحلف الناتو تتجه إلى مزيد من التوتر والتصعيد، خصوصاً بعد قرار الحلف أمس الأول ضم أوكرانيا إليه، ووضع خطة دفاع رئيسية جديدة لمواجهة أي هجوم روسي محتمل على جبهات متعددة، موضحة أن ذلك استدعى رداً روسياً فورياً، إذ أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن طبيعة الحلف لم يتشكل من أجل السلام بينما أنشئ للمواجهة.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم الاثنين الماضي تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإغلاق مكاتب الحلف في موسكو بداية من نوفمبر المقبل إلى أجل غير مسمى ، ردا على طرد "الناتو" لعدد من ممثليها الدائمين في بروكسل في أعقاب زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية لروسيا فيكتوريا نولاند، وفي توقيت كان كثيرون يعلقون فيه الآمال على احتمال انفراجة في علاقات الكرملين مع كل من "الناتو" والولايات المتحدة.