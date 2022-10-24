راغب علامة يلبي طلب إحدى معجباته بغناء «علمتيني»

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لبى الفنان راغب علامة، طلب إحدى معجباته بغناء أغنية "علمتيني"، على الرغم من إنه لم يسمح له الوقت بإجراء بروفات عليها رفقة الفرقة الموسيقية، وعلى الرغم أيضا من أن الحفلة تنقل على الهواء، وذلك أثناء حفله برابع ليالي مهرجان الموسيقى العربية.

وتسلم علامة تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية، كما أهدته الدكتور جيهان مرسي مديرة المهرجان باقة من الورود.

وعبر الدكاور مجدي صابر رئيس الأوبرا عن سعادته بتواجد راغب علامة بمهرجان الموسيقى العربية، ووجه الشكر لجيهان مرسي لإقناعها "علامة" بالتواجد بالمهرجان.

وقال علامة: "الدكتورة جيهان مرسي لم تقنعني بالمهرجان.. أنا من كنت أحلم وأتمنى الغناء بالموسيقى العربية"، وأضاف: "كنت أظن الوقت تأخر شوية بس بعد ما شوفت هذا الجمهور حسيت إنه جاء بوقته.. وإن شاء الله أتواجد دائما".

وعبر الفنان اللبناني راغب علامة عن فخره بالغناء بدار الأوبرا المصرية، قائلا: "أنا فخور بالتواجد على مسرح عريق ومن أهم مسارح الوطن العربي، وهو مسرح دار الأوبرا"، وعبر عن سعادته بأن بالغناء أمام جمهور راقي مثل جمهور الموسيقى العربية.

وأشعل الفنان اللبناني راغب علامة، أجواء حفله، بأغنية "أنت الحب الكبير"، وذلك برابع ليالي مهرجان الموسيقى العربية، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.