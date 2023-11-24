بانكوك تؤكد إطلاق سراح 12 أسيرا تايلانديا لدى حماس

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أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 12 أسيرا من مواطني بلاده كانوا لدى حركة حماس.

جاء ذلك في تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف تافيسين: "لقد أكد مسؤولون أمنيون، ووزارة الخارجية أنه تم إطلاق سراح 12 رهينة تايلاندية، وإن مسؤولي السفارة في طريقهم لاستلامهم في غضون ساعة".

وأشار إلى أنهم سيدلون بتفاصيل عن الأسرى التايلانديين في وقت لاحق.



وبدأت، الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفين خلال اليوم الأول بإطلاق 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من سجونها.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

كما أوقفت إسرائيل هجماتها في غزة فيما سمحت بإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود.

وأبقى الاتفاق، الذي تم بوساطة مصرية وقطرية، إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية حال إطلاق المزيد من الأسرى الإسرائيليين.