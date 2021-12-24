الجيزة: غلق كلي لشارع غرب سوميد بداية من اليوم وحتى انتهاء أعمال جسات القطار السريع

أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع غرب سوميد في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذلك غلق شارع غرب سوميد في الاتجاهين، بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق إمتداد محور 26 يوليو، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة وحتى انتهاء الأعمال.

وأرجعت المحافظة - في بيان - هذا الإجراء الذي ستقوم به الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالبدء في تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط (العلمين – السخنة ) وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر (طريق غرب سوميد)، والذي يربط بين طريق الواحات وطريق إمتداد محور 26 يوليو.

وذكرت المحافظة أنه تيسيراً للحركة المروية تم إجراء التحويلات الآتية: تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى إتجاهين ( السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد) ( السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله إتجاهين).

- حركة المركبات القادمة من طريق إمتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير بإتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً إتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو ، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- ( موقع الغلق الكلى ) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم إستكمال السير وصولاً حتى طريق إمتداد محور 26 يوليو.

ووجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، مسؤلي الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.



