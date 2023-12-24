توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط التكنولوجية والمعهد العالي للهندسة بالمنيا الجديدة

ماهر عبدالصبور:

وقعت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الأكاديمية والتكنولوجية والبحثية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التعاون والتكامل الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 بين الجامعات والمعاهد العليا للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

ووقع البروتوكول الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس مجلس الإدارة، وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا.

وصرح أبو المجد، بأن البروتوكول يهدف إلى دعم سبل التعاون التكنولوجي والبحثي بين الجانبين بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والاستشارات العلمية والفنية، فضلاً عن إتاحة الفرص التدريبية لطلاب الجامعة والمعهد، والتعاون المشترك في مختلف الأنشطة العلمية والمعارض والندوات، والرياضية، والمؤتمرات التكنولوجية، والمشاركة في المشاريع البحثية المشتركة في مجالات الهندسة المختلفة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن توقيع البرتوكول يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا لصقل مهاراتهم وتأهيل خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل، من خلال تبادل الخبرات مع الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة، والتي تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، متطلعًا أن تشهد الفترات القادمة طفرة علمية وتكنولوجية هائلة.

وأوضح عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، أهمية التعاون، مؤكدا أن البروتوكول يأتي لتأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ تعاون أكاديمي ومهني مميز، لتحقيق أهداف متعددة تغطي جميع مجالات أهداف التنمية المُستدامة لرؤية مصر المستدامة 2030، مشيدًا بإلامكانيات العلمية والتقنية التي تتمتع بها جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.