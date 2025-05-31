حرص الإعلامي عمرو الليثي، بمناسبة عيد الإعلاميين اليوم السبت، على إحياء ذكرى والده المنتج الراحل ممدوح الليثي، أحد القيادات الإعلامية الهامة.

ونشر عمرو الليثي، مجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: "في عيد الإعلاميين رحم الله والدي الأستاذ ممدوح الليثي مؤسس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي أنتج آلاف الساعات ما بين مسلسلات وأفلام سينمائية وتلفزيونية وتسجيلية ومؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي التي تعتبر هوليود الشرق، ومؤسس جهاز السينما الذي أنتج أهم الأفلام السينمائية".

جدير بالذكر أن ممدوح الليثي الذي رحل عن عالمنا عام 2014، صاحب مسيرة فنية هامة فقد ترك عمله كضابط بالشرطة واتجه إلى مجال الكتابة الذي طالما عشقه، وتنقل فيه بين عدة مناصب مثل رئيس قسم السيناريو عام 1967، ومراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، ومراقب على الأفلام الدرامية عام 1979، ومدير عام أفلام التلفزيون عام 1982، رئيس أفلام التلفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1985.

ويعد الراحل ممدوح الليثي، أحد أبرز النجوم المصرية في مجال كتابة السيناريو وفي مجال العمل التلفزيوني، وحاز على العديد من الجوائز أهمها (جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1992، وجائزة من وزارة الثقافة عن أفلام السكرية وأميرة حبي أنا والمذنبون).