ريا أبي راشد تكشف عن الألطف والأصعب بين نجوم هوليوود

كشفت المذيعة اللبنانية ومقدمة البرامج التلفزيونية، ريا أبي راشد، عن بعض كواليس لقاءاتها مع نجوم هوليوود خلال مسيرتها.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» إن إجراء حوار مع النجم روبرت دي نيرو «صعب» ليس لأنه صعب التعامل؛ ولكن لأنه «خجول جدًا وكلامه قليل»، مضيفة أن ذلك يتطلب من المحاور أن يكون «متمكنا» للخروج بحوار جيد.

وأشارت إلى أن السير أنتوني هوبكنز أيضا من الشخصيات الصعبة في الحوار لأنه « لا يريد أن يحكي أو يتحدث مع أحد من الأساس».

وصفت النجم هيو جاكمان بأنه «الألطف ويجعلك تنسى أنك في مقابلة»، معتبرة أنه «ألطف رجل ليس فقط في هوليوود، بل في العالم كله، وليس فقط كممثل ولكن كشخص».

وبشأن أكثر الممثلين الذين شعرت بأنهم «ليسوا ودودين»، اختارت تجربتها الأولى مع النجمة الأمريكية جوليا روبرتس في أوائل حياتها المهنية.

وقالت إن روبرتس من السيدات اللاتي «يجب أن تعرف كيف تحاورها»، لا سيما قبل أن تصبح أما، مشيرة إلى أنها «تغيرت كثيرًا بعد الأمومة وأصبحت لطيفة جدًا مع السيدات»، بينما كانت قبل ذلك «ألطف مع الشباب».

وأضافت أن المقابلة الأولى معها «لم تكن جيدة»، مشيرة إلى طرحها والسؤال والإجابة عليه في نفس الوقت.

كما روت ريا أبي راشد، عن لقائها الأول بالنجم الأمريكي توم كروز، الذي وصفته بأنه «كراش المراهقة» بالنسبة لها، مشيرة إلى احمرار وجهها مثل الطماطم في أول حوار أجرته معه عام 2004.