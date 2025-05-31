الخارجية الأردنية تعلن تأجيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى رام الله

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن أعضاء في اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، يصلون إلى عمّان مساء اليوم، في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان غدًا الأحد.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن اللجنة قررت تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها، من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأوضحت أن الوفد يضم: رئيس اللجنة وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ود. بدر عبد العاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافةً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الذي يلتقي نظراءه مساء اليوم وغدًا.

وأكّد الوفد في موقف مشترك اليوم أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والمسئولين الفلسطينيين يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.