عاصفة شتوية تربك حركة السفر عبر شمال شرقي أمريكا في موسم العطلات

ألغيت أكثر من ألف رحلة طيران أو تأجيلها عبر شمال شرقي الولايات المتحدة ومناطق البحيرات العظمى بسبب الثلوج بينما اتجه آلاف السكان في البلاد إلى الطرق والمطارات أثناء فترة كثافة في السفر بين عيد الميلاد (كريسماس) ورأس السنة.

وشهدت مدينة نيويورك تساقطا للثلوج بلغ ارتفاعه نحو أربع بوصات ليلة أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت.

وتم إلغاء 1500 رحلة طيران على الأقل منذ ليلة الجمعة، وفقا لخدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، لكن بحلول صباح السبت، بدأت الطرق والحالة الجوية في التحسن.

وقال بوب أورافيك، خبير الأرصاد بولاية ماريلاند في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "بدأت العاصفة في الهدوء تدريجيا، مع تساقط خفيف للثلوج شمال شرقي البلاد صباح اليوم".

وأضاف أورافيك، أن العاصفة كانت تتحرك بسرعة من الشمال الغربي باتجاه جنوب شرقي الولايات المتحدة، حيث بلغ تساقط الثلوج ذروته في منطقة مدينة نيويورك، حيث تجاوز ست بوصات في وسط شرق لونج آيلاند.

وفي مناطق أبعد باتجاه الشمال في جبال كاتسكيل، شهدت بعض المناطق هطولا للثلوج وصل عنده ارتفاع الثلوج إلى عشر بوصات.