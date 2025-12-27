تامر أمين يشيد بروح منتخب مصر ويثني على الشناوي وصلاح بعد الفوز

أعرب الإعلامي تامر أمين عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر الأول إلى الدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا على أن المنتخب الوطني أصبح المتأهل الوحيد حتى الآن، وضامنًا تصدر مجموعته مهما كانت نتيجة المباراة الثالثة، بعد الفوز المهم على نظيره جنوب أفريقيا.

وقال "أمين" خلال برنامجه على قناة النهار، اليوم السبت، إن مشاركة المنتخب في البداية كانت يملأها قلق وتشاؤم لدى الكثير، حسب قوله، قبل أن تتغير الأوضاع، وتأتي الرياح بكل ما تشتهي السفن، مردفًا أن طريق المنتخب في دور الـ16 سيكون أيسر بمشيئة الله.

وأضاف أن أكثر ما أسعده، بجانب الأداء والفوز، هو حب الجماهير ودعمها للمنتخب، مؤكدًا أنه كان يخشى ضعف الحضور الجماهيري، إلا أن مشاهد متابعة المصريين للمباراة في المنازل والمقاهي أعادت له الاطمئنان على علاقة الجمهور بمنتخب بلده.

وأردف أن المنتخب يمتلك درعًا يتمثل في جماهيره التي تقف خلفه وتدعمه، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبو منتخب مصر، رغم وجود بعض المشكلات على مستوى بعض اللاعبين والتخبط في الإدارة باتحاد كرة القدم، حسب قوله.

وأكد على أن اللعب بـ10 لاعبين أمام منتخب قوي مع القدرة على تضييق المساحات وتعويض النقص العددي، يُعد نجاحًا واضحًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيدًا بالروح القتالية لدى اللاعبين.

وخصّ بالإشادة كلًا من اللاعب ياسر إبراهيم، الذي وصفه بـ"المقاتل"، والحارس محمد الشناوي، مؤكدًا على أنه عاد لمستواه المعروف كحارس مصر الأول بتصدياته الحاسمة، قائلًا: "حمد الله على السلامة يا شناوي".

وأثنى على خبرة اللاعب محمد صلاح وتأثيره الكبير داخل الملعب، مؤكدًا أن له لمساته فنية، وأنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، وفي المقابل، وجّه انتقادًا للاعب محمد هاني قائلاً إنه لا يجد سببًا لما قام به رغم وجود إنذار له.

ووجّه تامر التحية للشعب المغربي، مشيدًا بما قدمه من دعم وتشجيع كبير لمنتخب مصر في ملعب أغادير، مؤكدًا أن ذلك يعكس عشقًا واحترامًا كبيرين، ولم يشعر المنتخب بأنه ضيف أو غريب.

وكان منتخب مصر حسن التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، أمس الجمعة.