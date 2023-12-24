علّق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر على قرار طارق حامد، لاعب نادي ضمك السعودي بإعلان اعتزاله اللعب الدولي.

وقال روي فيتوريا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "في رأي أن جميع اللاعبين لهم أسبابهم وأمورهم الشخصية عند اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأضاف المدرب البرتغالي قائلًا: "أنا اتقبل هذه الأمور، لأنني لا أعلم ماذا خلف القرار، وظروف اللاعب، وتفكيره إن كان إيجابيًا أو سلبيًا.. لقد كان قرارًا شخصيًا للاعب، ولا استطيع أن يكون هناك تأثير لي عليه".

وعن استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي، ثنائي الزمالك لمعسكر المنتخب السابق، في ظل إيقافهم من إدارة الأبيض، قال روي فيتوريا: "لقد كان شيئًا خاصًا بين اللاعبين والنادي، وقرار ضم فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر صدر أثناء فترة التحقيق معهما من قبل نادي الزمالك".

وتابع: "أعرف أحمد فتوح جيدًا، فهو لاعب شارك معنا في المعسكرات السابقة، وهو يعرف جيدا نسق مباريات المنتخب، ولا أواجه معه أي مشكلة".

وأتم روي فيتوريا تصريحاته قائلًا: "أحمد فتوح له أهميته وقائد لفريق الزمالك وصبحي الحارس الوحيد في سن صغير ويؤدي مع فريقه، وفي مركز الحارس وباقي المراكز فلسفتي تعتمد على اختيار لاعب خبرة، وبجانبه لاعب شاب".