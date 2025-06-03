ألقت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف القبض على زوج الشابة "مهرائيل صبري"، وذلك بعد 24 ساعة من تداول منشورات وصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تعرضها لاعتداء وحشي داخل منزل الزوجية بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف.

الواقعة حدثت عقب شهر واحد فقط من زواجهما، وسط مطالبات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحاكمة الجاني وإنصاف الضحية.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بتعرض فتاة تُدعى "مهرائيل صبري"، 22 عامًا، مقيمة بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، للتعذيب الشديد على يد زوجها، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة وجروح بالغة.

وكشفت تحريات مباحث مركز بني سويف أن الواقعة بدأت عندما احتجز الزوج المجني عليها داخل إحدى الغرف بمنزل الزوجية، وقام بتكميم فمها بوسيلة لاصقة حتى لا تستغيث، ثم انهال عليها ضربًا باستخدام سلك كهربائي لمدة 8 ساعات متواصلة دون أسباب واضحة، في مشهد وصفه رواد مواقع التواصل بـ"الوحشي" مطالبين بتطبيق أقصى العقوبة عليه.

وأفادت التحريات أن الزوج هرب من المنزل بعد الواقعة، قبل أن تنجح قوة أمنية من ضبطه بعد تحديد مكان اختبائه. وقررت النيابة العامة التحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، كما أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من إصابات.

وجاءت الواقعة عقب تصدر اسم "مهرائيل صبري" قوائم التريند على مختلف منصات التواصل، مترافقة مع رسائل دعم وتعاطف ومطالبات بالقصاص للضحية، خاصةً أنها يتيمة الأب والأم ولا تجد سندًا سوى الرأي العام لها.

وتحت إشراف المستشار أحمد عطية المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، أمرت نيابة مركز بني سويف حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد له، وعرض الزوجة على الطبيب الشرعي لتحديد آثار التعذيب، والأدوات المستخدمة.