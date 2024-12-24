شهداء ومصابون بقصف للاحتلال شمال غزة والضفة

استشهد، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال قرب مفترق جحجوح في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرض البراوي قرب شارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وألقت طائرة بدون طيار إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بحسب وكالة معا الإخبارية.

من جانبها، أفادت مصادر لشبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن طائرة بدون طيار إسرائيلية استهدفت للمرة الثانية موقعا في مخيم نور شمس شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية.

كما أفادت "الجزيرة" بإصابة 11 فلسطينيا إثر قصف جوي ومدفعي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 45,338 شهداء، و107,764 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.