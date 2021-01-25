قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن تطعيم الأطقم الطبية أمر جيد، وليس بغريب على القيادة السياسية، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا.

وأضاف العدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن دول العالم تواجه أزمة في توفير لقاح كورونا.

ونوه بأن مصر استطاعت توفير كمية كافية من اللقاح، إضافة إلى أن هناك كميات أخرى في الطريق، مع وجود أولوية في التطعيم تبدأ بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، معربًا عن تمنياته في أن يكون هناك خطوط إنتاج لقاح كورونا بالتنسيق مع الشركات العالمية المنتجة للقاح.

وأوضح أن حملة 100 مليون صحة، نجحت في القضاء على قوائم الانتظار لفيروس سي، مشيرًا إلى أن الحذر واجب مع فيروس كورونا رغم البدء في التطعيم.