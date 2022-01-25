تحدث الطاهر يونس رئيس نادي الهلال السوداني، عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث أصبحت هي المواجهة الأولى بعد تأجيل لقاء المارد الأحمر أمام المريخ.

وقال رئيس الهلال، في تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية: "بالتأكيد مواجهة الأهلي صعبة فهو النادي الأكبر في إفريقيا، الهلال تعود على هذه المواجهات الكبيرة، ولكن نحن نادي من الكبار داخل إفريقيا أيضًا ولنا جولات كبيرة في البطولات الإفريقية".

وأضاف: "المواجهة تحدي كبير أمام الأهلي ونتطلع دائما أن نكون على قدر التحدي، وبالنسبة لمواجهة الأهلي دائمًا في الخرطوم تكون سهلة مع الهلال إذا لم نفوز نتعادل ولم نخسر".

وتابع الطاهر: "قوتنا على ملعبنا تأتي من الناحية النفسية، خاصًة مع الحضور الجماهيري التي تعطي روح حماسية كبيرة للاعبين، وفي المباريات الخارجية في السنوات الماضية، لم نقدم مستويات مميزة بسبب عدم الخبرة الكافية للاعبين، ولكن حاليًا نمتلك فريق قوي سيقدم مستويات رائعة".

وعن الملعب: "الكاف أكد لنا فك الحظر عن ملعبنا، مع بعض الاشترطات البسيطة التي من السهل تحقيقها".

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، رفقة مواطنه المريخ والأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي.