تنطلق السبت المقبل، أعمال الملتقى الإعلامي العربي بالأردن، تحت رعاية فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي الأردني وبالتعاون بين جامعة الدول العربية والهيئة العربية للبث الفضائي.



قال السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال أن الملتقي الذي تستمر فعالياته على مدى 4 أيام سيشهد إطلاق المنتدى الاول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء والإعلاميين.



وأضاف أن الملتقى يندرج في سياق المبادرات الرامية إلى تكريس الدور الفاعل لوسائل الاعلام في تنزيل الاستراتيجيات الداعمة للتنمية المستدامة وفق أهداف الأجندة الأممية 2030 تماشيا مع قرار مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته الـ52 في سبتمبر الماضي بالقاهرة.

وأشار أن برنامج الملتقى يشمل كذلك اجتماعات تتعلق بالتربية الإعلامية، والإعلام الإلكتروني، وورشة عمل حول مخاطر الألعاب الالكترونية سعيا لتعميق الحوار بشأن التعامل مع هذه القضايا على النطاق العربي، فضلا عن الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال التربية الاعلامية عبر تنظيم زيارة ميدانية للمركز الوطني لتطوير المناهج لفائدة وفود الدول الأعضاء والاتحادات والمنظمات الإعلامية المشاركة.

كما أعرب عن شكره للهيئة العربية للبث الفضائي، بصفتها عضوا مراقبا لدى مجلس وزراء الاعلام العرب، على ما بذلته من جهود مقدرة للتحضير لهذه الفعاليات التي سترفع نتائجها للجنة الدائمة للإعلام العربي تمهيدا لعرضها على الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب المقرر عقده بالكويت في شهر مارس المقبل.