نقابات عمال محطات الوقود في إيطاليا تلغي الدعوة للإضراب

ذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أن محطات الوقود في إيطاليا تستعد لاستئناف أنشطتها مساء اليوم الأربعاء بعد إلغاء النقابات العمالية الدعوة ليوم آخر من الإضراب عن العمل، مما يشير إلى إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا أدولفو أورسو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإضراب الذي كان مقررا أن يستمر 48 ساعة بدأ مساء أمس الثلاثاء ردا على إجراءات الحكومة التي تقول إنها تستهدف الحد من تلاعب شركات تشغيل المحطات بالأسعار، في حين تقول الشركات إنه لا يوجد أي تلاعب.

وأشارت بلومبرج إلى أن الإضراب يمثل إحراجا لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني التي تجد نفسها في موقف دفاعي منذ نهاية برنامج دعم الوقود، في نهاية العام الماضي، حيث تتراجع شعبيتها باطراد.