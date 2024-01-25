مدرب تايلاند: نفكر في التأهل لكأس العالم 2026

قال الياباني ماستادا إيشي، المدير الفني لمنتخب تايلاند، إن هدفه ليس بطولة كأس أمم أسيا الحالية بقطر فقط، ولكنه أيضاً يفكر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وصعد منتخب تايلاند لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر، عقب حصوله على المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة، التي ضمت السعودية وسلطنة عمان وقيرغيزستان.

وحصل المنتخب التايلاندي على 5 نقاط في مشواره بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف منتخب السعودية (المتصدر)، ليضرب موعدا في دور الـ16 مع منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم.

وتحدث إيشي عن مباراة فريقه مع منتخب السعودية، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف في الجولة الأخيرة للمجموعة، اليوم الخميس، حيث قال "قمنا بتغييرات في التشكيل الأساسي وفقا لاحتياجات المباراة، بعد المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون، وعناصر الفريق تتطور من مباراة لأخرى".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء "لعبنا بشكل دفاعي كبير في مواجهة السعودية، وسنسعى لتطوير الجوانب الهجومية في المباريات القادمة".

وتابع "الفريق السعودي قدم أداء جيدا اليوم ومباراتهم مع كوريا الجنوبية في دور الـ 16 لا نستطيع التكهن بنتيجتها".