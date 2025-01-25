الأسرى الفلسطينيون المبعدون يغادرون معبر رفح باتجاه القاهرة

غادر الأسرى الفلسطينيون المبعدون إلى مصر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معبر رفح باتجاه القاهرة.

وبثت قناة إكسترا نيوز، مشاهد أظهرت إنهاء بعض الإجراءات الإدارية، فيما شوهدت الأطقم الإسعافية والطبية وهي تصطف في المعبر.

ووصل في وقت سابق من اليوم، الأسرى المبعدون إلى مبر رفح وذلك ضمن ثاني عمليات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى للاتفاق.

وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل أحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية».