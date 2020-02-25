أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، 32 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات، وغادر الميناء 7 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وفي سياق متصل، ذكرت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة بورسعيد، أن سقوط أمطار خفيفة على معظم الأحياء لم تؤثر على الحركة اليومية للمواطنين.

وكان تفقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، نطاق حى الشرق ومدينة بورفؤاد، للاطمئنان على رفع سيارات الحى المياه من على جانبى الشوارع لتحقيق انسيابية مرورية، حيث شهدت منطقة السوق التجارى بحى العرب، عزوف الزائرين عن التسوق، بسبب تقلبات الطقس.