باتلر يقود ميامي هيت للفوز على تورنتو رابتورز في دوري السلة الأمريكي

سجل جيمي باتلر 27 نقطة، 14 منها في الربع الأخير، ليقود فريقه ميامي هيت لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بالفوز على تورنتو رابتورز 116 / 108 فجر اليوم، الخميس.

ومرر باتلر أيضا عشر تمريرات حاسمة وسجل ثماني متابعات لفريق ميامي هيت، بالإضافة إلى تسجيله ثلاث رميات ثلاثية، اثنتان منها في الدقائق الأخيرة.

وأضاف بام أديبايو 19 نقطة و12 متابعة لميامي، وأضاف دونكان روبينسون 17 نقطة، كما سجل جوران دراجيتش 15 نقطة في المباراة التي شهدت عودته بعد شفائه من الإصابة في الكاحل.

وكان هذا الانتصار هو الثامن لميامي هيت في آخر 11 مباراة.

وسجل كيلي لوري، العائد من إصابة في إصبع الإبهام، 24 نقطة لفريق تورنتو، وأضاف فريد فانفليت 24 نقطة، كما سجل نورمان بويل 17 نقطة، وأضاف أوجي أنونوبي 14 نقطة.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز كليفلاند كافالييرز على هيوستن روكتس 112 / 96 ، وأتلانتا هوكس على بوسطن سلتيكس 127 / 112، وجولدن ستيت واريورز على إنديانا بيسرز 111 / 107.

كما فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على سان أنطونيو سبيرز 102 / 99 ، ونيو أورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 128 / 118 ، وشيكاغو بولز على مينيسوتا تمبرولفز 133 / 126 بعد الوقت الإضافي.

وفاز شارلوت هورنتيس على فينيكس صنز 124 / 121 ، ويوتا جاز على لوس أنجليس ليكرز 114 / 89.