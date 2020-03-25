تعرّف على مواعيد قيام ووصول قطارات المترو خلال أيام الحظر

أقرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تعديلات في جداول التشغيل لتبدأ الساعة السادسة صباحًا وتنتهي السابعة مساءً، لتكون مواعيد قيام ووصول قطارات المترو، متزامنة مع قرارات الحكومة الخاصة بفرض حظر التجوال ووقف المواصلات العامة للتقليل من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب التعديلات فإن قيام أخر قطار من محطة حلوان بالخط الأول في الخامسة مساءً ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء.

كما تفضي التعديلات إلى قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة بالخط الثاني الساعة 5,30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

وتضمنت التعديلات أيضًا أن يقوم آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث للمترو الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساء، ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء ويصل محطة نادي الشمس 6,25 مساء.