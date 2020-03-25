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الرئيس الجزائري: سننتصر على وباء كورونا

الجزائر - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:29 م

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنتصر على وباء كورونا، وهذا الفيروس لن يطول.

وقال تبون، في تغريدة في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مخاطبا سكان ولاية البليدة التي تخضع للحجر الشامل منذ أمس الثلاثاء: "تحية تقدير لأهلنا في البليدة لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة. البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب".

وأضاف: "أن الله والدولة معكم ومع الجزائر قاطبة. سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول، فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر".

وسجلت الجزائر حتى أمس الثلاثاء، 19 وفاة بوباء كورونا من مجموع 264 حالة مؤكدة.


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