السفير البريطاني بالقاهرة: المملكة المتحدة ومصر شريكان قويان في جميع المجالات

سفير بريطانيا بالقاهرة: المملكة المتحدة تتطلع إلى مزيد من التجارة مع مصر.. نعمل على تعزيز روابطنا بشكل أكبر

قال السفير البريطاني في القاهرة، جيفري آدمز، إن حكومة المملكة المتحدة نشرت تقريرًا الأسبوع الماضي حول المراجعة المتكاملة، ذاكرًا أنه الأكثر شمولًا للدفاع والأمن والتنمية والسياسة الخارجية للملكة المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.

وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن التقرير يركز على القضايا الرئيسية التي ستشكل العالم، وهي: التغير المناخي، وفيروس كورونا، والإرهاب، كما يعترف التقرير بأن البلاد النامية، خصوصًا الإفريقية، تحتاج إلى دعم المملكة.

وذكر أن هذا التقرير يحدد أربعة أولويات رئيسية للملكة المتحدة حتى عام 2030، معقبًا: «سندعم المجتمعات المفتوحة والأسواق الحرة لدفع الرخاء للجميع، سوف نستثمر بكثافة في العلوم والتكنولوجيا ما يضمن أن يكون البحث والتطوير في المملكة المتحدة على مستوى عالمي، سنزيد من التزامنا الدفاعي والأمني من خلال التحالفات القديمة والجديدة، سنكون قوة من أجل الخير من حيث معالجة الفقر العالمي ومخافة فيروس كورونا وتغير المناخ».

وأوضح أن المملكة المتحدة تتطلع إلى مزيد من التجارة مع مصر خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة، والمزيد من التعاون العلمي، وكذا المزيد من العمل معًا في مجال الأمن والدفاع، مضيفًا أن الشراكة هي المفتاح، سواء من خلال وضع أهداف مناخية طموحة أو تعاون في البحث المبتكر، سواء كان لزيادة الاستثمارات أو لتوفير الوصول العادل للقاحات.

وأكد السفير البريطاني في القاهرة، أن المملكة المتحدة ومصر شريكان قويان وملتزمان في جميع المجالات، متابعًا: «يجب علينا وسنعمل على تعزيز روابطنا بشكل أكبر».