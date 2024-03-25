الطب البيطري يشن حملات على المجازر ويعدم خروفا

تابعت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بدمياط، تحت إشراف الدكتورة رحاب سلامة، خلال حملة على المجازر، وذلك لمنع وصول أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى المواطنين.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم، أنه تم إعدام فشة عجل جاموسي، وخروف، في مجزر كفر سعد، و3 "فشة" عجل بقري، في مجزر فارسكور.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، بضرورة الاهتمام بتقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين.