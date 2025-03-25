أدى نحو 100 ألف مصل، صلاة العشاء والتراويح في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، في بيان، أن أكثر من 100 ألف أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى.

وأضافت أن أغلب هؤلاء المصلين من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضى عام 1948، إذ تمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى.

وقبل حلول شهر رمضان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية اعتيادية.

والمسجد الأقصى تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن بينما تسيطر قوات الاحتلال على مداخله.

وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل القدس الشرقية في 1967، يمكن لغير المسلمين أن يزوروا المسجد الأقصى في أوقات محدّدة لهم من دون أن يصلوا فيه لكنّ هذه القاعدة ينتهكها بشكل متزايد يهود متشددون.