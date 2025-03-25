أمريكا: روسيا وأوكرانيا تتفقان على وقف إطلاق النار في البحر الأسود

اتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار بحريا لتأمين الملاحة في البحر الأسود، وفقا لبيانين للبيت الأبيض نشرا اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيانين أن الجانبين اتفقا على ضمان سلامة الشحن المدني ووقف العنف ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.

وأجرى ممثلون من الولايات المتحدة محادثات منفصلة مع المفاوضين الروس والأوكرانيين في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت أوكرانيا إنه لن يجري السماح بوجود السفن البحرية الروسية إلا في النصف الشرقي من البحر الأسود. وإذا ظهرت السفن الحربية الروسية في النصف الغربي، فإن أوكرانيا ستمارس حقها في الدفاع عن النفس.

وكان الجانب الروسي، ذكر في وقت سابق أنه لن يكون هناك بيان مشترك بعد المحادثات بسبب موقف أوكرانيا. ولم تقدم موسكو المزيد من التفاصيل.

وكانت روسيا قد انسحبت في وقت سابق من مبادرة البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية بعد اندلاع الحرب، لأنها شعرت أنه لم يتم حماية مصالحها الخاصة.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن ضمان عدم تعرض شحنات الحبوب والأسمدة الروسية للهجوم لا يمكن أن يتم إلا بأمر أمريكي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وترأس الوفد الروسي في الرياض جريجورى كاراسين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، وسيرجي بيسيدا، مسؤول استخباراتي رفيع المستوى ومقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وضم الوفد الأمريكي عدة فرق، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بينما زار كبير المفاوضين الأوكرانيين، أندريه يرماك، السعودية أيضا.