أمير قطر ورئيس وزراء العراق يؤكدان أهمية خفض التصعيد بالمنطقة

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وفي بداية الاتصال، تبادل أمير قطر ورئيس الوزراء التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات، بحسب الديوان الأميري القطري

وأكد الجانبان أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، جدد الأمير تميم إدانة دولة قطر للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف عددا من دول المنطقة، مشددا على أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي.

كما شدد على ضرورة وقف هذه الاعتداءات فورا، وعدم استخدام أراضي أي دولة لتهديد الدول المجاورة، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أعمال عدائية تنطلق من أراضيها، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها التصعيد.