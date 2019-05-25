الرئيس الروسي: أفريقيا تسير بثقة على طريق التنمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تهنئته لرؤساء دول وحكومات أفريقيا بمناسبة "يوم أفريقيا" متمنيا لهم التوفيق في حل القضايا والأزمات المحلية والإقليمية ، وتوثيق التعاون بين بلدان القارة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الروسي قوله -اليوم السبت- إن الدول الأفريقية تسير بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وإنها تلعب دورا متزايدا في حل مختلف القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي.

وأكد بوتين أن موسكو تؤيد جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.