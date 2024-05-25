ارتفاع حصيلة الأسرى الفلسطينيين بالضفة المحتلة إلى 8 آلاف و855 منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 آلاف و855 منذ 7 أكتوبر الماضي، السبت، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 8.855"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكرت الهيئة والنادي أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الجمعة والسبت 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

وخلال عمليات الاعتقال، مارس الجيش "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين" وفق المؤسستين.

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، صعد مستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته هناك ما أدى إجمالا إلى مقتل 518 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

يأتي ذلك فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، وكان أحدثها أمر الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أمس الجمعة.