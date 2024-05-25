وكيل تعليم دمياط يفاجئ لجنة تصحيح الشهادة الإعدادية

فاجأ محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مقار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تتم أعمال تقدير الدرجات لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب امتحان الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتورة رحاب البراشي رئيس لجنة تقدير الدرجات، وإيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية .

وأوضح محمد رمضان غريب، في بيان له اليوم، ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل وتجنب الأخطاء، تحقيقًا لصالح جميع الطلاب وعدم إهمال أي جزء أجاب عنه الطالب في ورقة الإجابة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، واتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، والتأكد من إغلاق البوابات لجميع المقار، وعدم خروج أحد إلا بعد الانتهاء من التصحيح.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه بعد انتهاء لجان التقدير من أعمالها يأتي دور لجنة النظام والمراقبة، في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج تمهيدًا لاستخراج النتيجة النهائية، للاعتماد من محافظ دمياط.