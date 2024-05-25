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أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

كريم صلاح
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 7:16 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 7:16 م

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وكان اللاعب غاب عن مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي إراحته من المباراة السابقة.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات البدنية والفقرة الفنية لتتأكد جاهزيته للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


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