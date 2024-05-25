إيطاليا تقرر تقديم دعم جديد بقيمة 35 مليون يورو للفلسطينيين منها 5 لوكالة أونروا

تواصل العديد من الدول التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» استئناف تمويل الوكالة الأممية، بعد أن أوقفتها بزعم أن موظفين تابعين للوكالة شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

ففي روما، أعلنت إيطاليا، اليوم السبت أنها ستستأنف تمويل وكالة «أونروا»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وأبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن روما ستعاود تمويل الوكالة الأممية، وفق ما أعلن مكتب الوزير السبت.

وقال تاياني في بيان: «أبلغت مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو.. ستخصص 5 ملايين منها للأونروا».

وكانت العديد من الدول الغربية أوقفت تمويلمة الدولية بعد أن زعمت إسرائيل في يناير أن 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

ولم تقدم إسرائيل أدلة على مشاركة موظفي الوكالة في الأحداث، الأمر الذي دفع العديد من الدول التي أوقفت تمويل «أونروا» إلى استئناف هذا التمويل.

ونهاية أبريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم «دليلا» على الاتهامات المزعومة.