 مران الزمالك.. تدريبات بدينة وتأهيلية استعدادا للاتحاد - بوابة الشروق
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مران الزمالك.. تدريبات بدينة وتأهيلية استعدادا للاتحاد

كريم صلاح
نشر في: السبت 25 مايو 2024 - 7:07 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2024 - 7:07 م

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية في بداية مران اليوم السبت  الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية قوية وفقرة أخرى بالكرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


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