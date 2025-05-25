مسئول إسرائيلي: وقف المساعدات عن غزة خطأ فادح وارتكب لأسباب سياسية داخلية

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن إسرائيل أصبحت معزولة تقريبًا عن معظم شركائها التقليديين؛ بسبب موقفها في الحرب وسلوكها حيال القضايا الإنسانية.

ونقلت عن مسئول إسرائيلي كبير قوله، إن وزير الخارجية جدعون ساعر، حذر نتنياهو، في سلسلة اجتماعات عُقدت شهر مارس الماضي، من أن تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة «لن يضعف حماس، لكنه سيؤدي إلى فقدان إسرائيل لدعم حلفائها».

وأشار المسئول الإسرائيلي إلى أن وزير الخارجية صرح خلال الاجتماعات بأن «إسرائيل سيتعين عليها في نهاية المطاف، الاستسلام واستئناف إدخال المساعدات تحت الضغط».

ووصف المسئول وقف المساعدات عن غزة بأنه «كان خطأً فادحًا؛ ارتُكب في الغالب لأسباب سياسية داخلية».

ووفقًا لتقرير الموقع الأمريكي، تخلى أقرب حلفاء إسرائيل الدوليين علنًا عن حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب قصفها المتواصل لغزة، وتجميد المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وذكر أن التراجع التدريجي في دعم تل أبيب، مع استمرار الحرب، تحول الآن إلى «تسونامي دبلوماسي».

وأوضح أن الضغوط تصاعدت بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أطلق نتنياهو عملية لإعادة احتلال غزة وتدميرها، بدلاً من قبول صفقة لتحرير المحتجزين وإنهاء الحرب.