يهود ألمانيا يعربون عن صدمتهم حيال فوز البديل بأول منصب قيادي في البلديات الألمانية

أعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن صدمته الشديدة حيال فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات في دائرة زونيبرج بولاية تورينجن شرقي البلاد.

ونقلت صحيفة "يوديشه الجماينه" عن رئيس المجلس جوزيف شوستر قوله اليوم الأحد:" لنقولها بوضوح: ليس كل ناخب من حزب البديل له فكر يميني متطرف، لكن الحزب الذي تم انتخاب مرشحه، هو حزب يميني متطرف وفقا لمكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)".

وأضاف شوستر أنه أزعجه للغاية موافقة مثل هذا العدد الكبير من الناس على مرشح البديل: "هذا بمثابة صدع في السد لا ينبغي للقوى السياسية الديمقراطية في هذا البلد أن تتقبله ببساطة".

كان مرشح حزب البديل روبرت زيسلمان حسم انتخابات الإعادة على منصب رئيس دائرة زونيبرج اليوم ليفوز الحزب اليميني الشعبوي بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ألمانيا.

وفي ذات السياق، أعربت لجنة اوشفيتس الدولية عن صدمتها حيال فوز مرشح البديل في هذه الانتخابات، وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة كريستوف هوبنر: "اليوم هو يوم حزين لدائرة زونيبرج ولألمانيا وللديمقراطية. من الواضح أن غالبية من الناخبين انحسبت من الديمقراطية وحسمت اختيارها عن قصد لصالح حزب تدمير يميني متطرف يهيمن عليه النازي".

تجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية الدستور في تورينجن يراقب الحزب الذي يترأسه في الولاية بيورن هوكه بعد إثبات تصنيفه على أنه حزب يميني متطرف.