محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة في سمنود تفقد خلالها منطقة منشية التحرير (عزبة الناموس)، لمتابعة سير الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي الذي يُعد من المشروعات الحيوية التي تخدم أكثر من 21 ألف نسمة من سكان مناطق عزبة الناموس، والصنايع، والمعهد الديني.



ووجّه الجندي، خلال الجولة، الجهات المنفذة بتكثيف الأعمال ورفع معدلات التنفيذ وفق جدول زمني محدد، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان تقديم خدمة مستدامة تُراعي احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في تحسين مستوى البنية الأساسية.



وأوضح أن المشروع الجاري تنفيذه يتضمن إنشاء محطة رفع حديثة على مساحة 445 مترًا مربعًا، بجانب تنفيذ شبكات انحدار بطول 32 كيلومترًا، وخط طرد رئيس بطول 1.3 كيلومتر بخامة البولي إيثيلين المعتمدة، كما تم تنفيذ عداية دفع نفقي دقيق أسفل كوبري أبو إسماعيل.

وأشار إلى أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية لقرى ونجوع المنطقة، كما يسهم في إنهاء معاناة الأهالي من مشكلات الصرف الصحي القديمة بشكل جذري.



وأكد أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الحياة في مختلف القرى والمناطق، وبما يتسق مع رؤية الدولة في بناء بنية تحتية قوية تواكب احتياجات الحاضر والمستقبل.



وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع المتابعة اليومية والتقارير الميدانية الدورية لضمان تسليم المشروع في التوقيت المحدد وبأعلى كفاءة ممكنة.



وأشار محافظ الغربية، إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يتعامل بمنتهى الجدية مع ملف البنية التحتية، مؤكدًا أن العمل الميداني والرقابة المباشرة على مواقع العمل هما السبيل الأمثل لضمان تحقيق النتائج المأمولة، وأنه لن يتم السماح بأي تأخير أو تهاون في مشروعات تخدم المواطنين وتؤثر مباشرة على جودة حياتهم.