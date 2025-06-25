مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 في انهيار طيني في كولومبيا

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قال حاكم مدينة أنتيوكيا الكولومبية، أندريس جوليان ريندون أمس الثلاثاء أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في انهيار طيني بالقرب من مدينة ميديلين الكولومبية.

وحث ريندون السكان في مدينة بيلو والمناطق المحيطة بها على إخلاء المنطقة، التي مازالت عرضة لانهيارات أرضية، مع استمرار هطول الأمطار.

وقال كارلوس ريوس، مدير الوكالة الإقليمية لمكافحة مخاطر الكوارث (داجران) إن 15 شخصا في عداد المفقودين.

وحدث الانهيار الطيني في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء ونجم عن فيضانات في واد ، طبقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة كاراكول الإذاعية أن الناجي الوحيد، الذي تم انتشاله من الطين حتى الآن هو رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر.

وتعمل خدمات الطوارئ على إخلاء المنطقة والبحث عن مفقودين.