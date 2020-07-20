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كلوب عن احتمال تدريب المنتخب الألماني: هناك آلاف المدربين

د ب أ
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 12:12 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 12:12 م

واصل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، ردوده المبهمة على سؤال عن احتمال توليه قيادة منتخب بلاده.

وفي تصريحات لمحطة تلفزيون "سكاي" الرياضية، قال كلوب مساء أمس الجمعة:" لا أدري إن كان يجب أن يندرج هذا الأمر على جدول الأعمال، فأنا لم أضع في حسباني قط أن أصبح بطلا للدوري الألماني أو الكأس أو أي شيء آخر، كما أن هذا لم يحدث في كثير من الأحوال، وهناك في الخارج آلاف المدربين الذين تمكنوا من هذا أكثر".

وأعرب كلوب عن اعتقاده بأنه دائما ما يقول نفس الشيء عن هذا الموضوع،" لأن الحقيقة هي: لا أزال هنا متعاقدا لمدة أربع سنوات أخرى، وبالتأكيد من المنظور الحالي، لا اعتزم أن أكمل هذا (العقد) على الأقل، أقول على الأقل".

وعن حياته بعد اعتزاله العمل كمدرب، قال كلوب: "من المنطقي أن تكون لديك نظرة مختلفة للحياة وألا تقف على الخط الجانبي في نهاية الأسبوع، تحت المطر، تتجادل مع مدربين آخرين أو مع فرق".

كان كلوب صرح مؤخرا لإذاعة (إس دبليو آر) بأنه عازم على العودة إلى ألمانيا في مرحلة ما " من أجل الحياة بالقطع، بعد انتهاء مشواري، وعلى الأرجح جدا في ماينز".

يشار إلى ان كلوب كان لاعبا ثم مدربا في ماينز في الفترة بين 1990 حتى 2008.

وقاد كلوب ليفربول الموسم الماضي للفوز ببطولة الدوري وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي منذ 30 عاما.


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